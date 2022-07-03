logo

BTC/USD

19223.35

ETH/USD

1059.44

LTC/USD

50.17

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Белгороде во время взрывов погибла украинская семья: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белгороде во время взрывов погибла украинская семья: подробности

В российском городе Белгород погибла семья беженцев из Харьковского региона с маленьким ребенком

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

  Во время ночных обстрелов в российском городе Белгороде погибла вся семья беженцев из Харьковского региона. В том числе и маленький ребенок.

В Белгороде во время взрывов погибла украинская семья: подробности

В Белгороде погибла семья беженцев из Харьковской области (фото из открытых источников)

Об этом сообщают представители Дергачевского городского совета.

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки — 3 человека, в том числе и маленький ребенок", — пишут чиновники горсовета.

Важно, что жители украинской Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома, убегая от последствий войны через Россию в европейские страны любыми доступными им дорогами.

При этом уже информировалось, что ночью в российском городе Белгород гремели мощные взрывы, а в центре этого российского города возник пожар.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Мы до сих пор сдерживались": Захарова обвиняет и грозит Украине за взрывы в Белгороде.

Спикер российского МИД Мария Захарова уже обвинила в обстреле российского города Белгород ракетами "Панцирь", которых нет на вооружении наших военных, сделать виновной Украину и угрожает "ответными ударами". Чиновница снова обманывала относительно того, что военные РФ якобы не обстреливают жилые дома на украинской территории и озвучила то, что "если провокации будут продолжаться, то РФ нанесет ответные удары". "Мы понимаем, что эти действия "режима в Киеве" не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к подобным ответным ударам. А потом еще больше раскрутить антироссийскую истерию".

 

 
 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/der_rada/1818
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!