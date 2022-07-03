В Белгороде во время взрывов погибла украинская семья: подробности

Во время ночных обстрелов в российском городе Белгороде погибла вся семья беженцев из Харьковского региона. В том числе и маленький ребенок.

В Белгороде погибла семья беженцев из Харьковской области (фото из открытых источников)

Об этом сообщают представители Дергачевского городского совета.

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки — 3 человека, в том числе и маленький ребенок", — пишут чиновники горсовета.

Важно, что жители украинской Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома, убегая от последствий войны через Россию в европейские страны любыми доступными им дорогами.

При этом уже информировалось, что ночью в российском городе Белгород гремели мощные взрывы, а в центре этого российского города возник пожар.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Мы до сих пор сдерживались": Захарова обвиняет и грозит Украине за взрывы в Белгороде.

Спикер российского МИД Мария Захарова уже обвинила в обстреле российского города Белгород ракетами "Панцирь", которых нет на вооружении наших военных, сделать виновной Украину и угрожает "ответными ударами".

Чиновница снова обманывала относительно того, что военные РФ якобы не обстреливают жилые дома на украинской территории и озвучила то, что "если провокации будут продолжаться, то РФ нанесет ответные удары". "Мы понимаем, что эти действия "режима в Киеве" не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к подобным ответным ударам. А потом еще больше раскрутить антироссийскую истерию".

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