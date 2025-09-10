В Беларуси строят новые военные базы: какие ракеты там могут находиться

Журналисты Схем вместе с белорусской службой Радио Свобода и изданиями Delfi и Eesti Ekspress зафиксировали масштабное строительство военной инфраструктуры в Беларуси. Анализ спутниковых снимков Planet Labs за 2022–2025 годы свидетельствует: в стране не только модернизируют старые объекты, но и строят совершенно новые военные базы — в частности, вблизи границ с Украиной.

Новые военные базы в Беларуси

Первый объект — на окраине Гомеля, всего в 30 км от украинской границы. С конца 2023 здесь вырубили лес, расчистили территорию и начали строить казармы, плац и учебно-тактическое поле. Масштабы соответствуют базе размещения бригады численностью около 3 тысяч военных. Эксперты предполагают, что речь идет о вновь созданной 37-й десантно-штурмовой бригаде ССО Беларуси.

Второй объект – к югу от Минска, на месте бывшего советского ракетного лагеря "Павловка". Здесь уже построены склады с укреплениями, ангары и новые фундаменты для личного состава. По оценкам экспертов, именно здесь до конца 2025 могут разместить новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Кроме того, в центральной части Беларуси активно строят базу 465-й ракетной бригады, куда уже завезли комплексы "Искандер-М", и 1405-ю артиллерийскую базу боеприпасов, которую эксперты называют одним из потенциальных мест для хранения российского ядерного оружия.

Все эти работы проходят накануне масштабных учений "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября. На них российская и белорусская армии планируют отработать использование ракетных комплексов, в частности, "Орешника".

Аналитики подчеркивают: ресурсы Беларуси не позволяют ей самостоятельно угрожать Украине или Польше, однако присутствие российских войск и строительство новых баз прямо свидетельствуют о том, что страна становится стратегическим тылом для армии РФ.

