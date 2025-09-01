Учения перенесли вглубь Беларуси, чтобы "избежать обвинений в провокациях", заявил глава Генштаба страны. Военные, в частности, отработают планирование применения ядерного оружия без его фактического использования, пишет DW.

В Беларуси на учениях отработают применение ядерного оружия

В Беларуси в воскресенье, 31 августа, стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Как пишет пропагандистское издание РИА "Новости", в учениях будет задействовано 450 единиц вооружения и техники, включая 9 самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников разного типа.

По личному распоряжению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обучение было перенесено вглубь территории страны, заявил Минск.

"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях", — цитирует РИА Новости начальника белорусского Генштаба генерал-майора Павла Муравейко.

По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия, однако само ядерное оружие не будет использоваться.

"Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать — будем учиться", — заявил генерал-майор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Беларусь может модернизировать свои ракетные комплексы "Полонез", оснастив их ядерными боеголовками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью госагентству БелТА.

По его словам, также обсуждается интеграция технологий российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" в "какие-то общие ракеты".