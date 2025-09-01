Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Учения перенесли вглубь Беларуси, чтобы "избежать обвинений в провокациях", заявил глава Генштаба страны. Военные, в частности, отработают планирование применения ядерного оружия без его фактического использования, пишет DW.
В Беларуси на учениях отработают применение ядерного оружия
В Беларуси в воскресенье, 31 августа, стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Как пишет пропагандистское издание РИА "Новости", в учениях будет задействовано 450 единиц вооружения и техники, включая 9 самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников разного типа.
По личному распоряжению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обучение было перенесено вглубь территории страны, заявил Минск.
По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия, однако само ядерное оружие не будет использоваться.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Беларусь может модернизировать свои ракетные комплексы "Полонез", оснастив их ядерными боеголовками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью госагентству БелТА.
По его словам, также обсуждается интеграция технологий российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" в "какие-то общие ракеты".