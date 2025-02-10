Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
В российской армии пока есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль.
У РФ заканчивается техника. Фото из открытых источников
Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.
По его мнению, враг получает последние запасы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.
Новости