В российской армии пока есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль.

У РФ заканчивается техника. Фото из открытых источников

"Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль.

Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.

По его мнению, враг получает последние запасы.

"У них еще немного есть техники. Они бросают ее в бой и она пылает. Россияне вербуют дурачков в свою армию. Треть — из тюрьмы. Еще треть едет на войну, чтобы не попасть в тюрьму. Еще одна треть — советы, которые едут воевать с американцами на украинской земле".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.