В армии обратились к украинцам и сказали, завершит ли Трамп войну 20 января

Военный Дмитрий Лиховий отметил, что в последнее время в обществе выросли ожидания по поводу проведения мирных переговоров, потому что якобы к власти пришел Дональд Трамп, который обещал решить вопрос войны в Украине в течение очень короткого срока. По их мнению, нужно только дождаться дня его инаугурации – 20 января.

Дональд Трамп

"И заморозится линия боевого столкновения, и остановятся на полпути ракеты и шахеды, и будет дембель, и вернутся мужчины, и заживем в покое, как раньше, пусть и без особых гарантий", — говорит Лиховий об ожиданиях людей.

Впрочем, по его словам, чуда не произойдет. Более того, добавляет он, со времени полномасштабного вторжения Украина уже что-то подобное проходила, когда народу говорили, что нужно подождать две-три недели и все завершится.

"Поэтому не наступаем на те же грабли, мы же взрослые люди. Хватит себя накручивать. Хватит накручивать других людей. Переговоры, заморозка, планы келлогов-вальцов – это все вторично. Главная тема и точки приложения усилий совсем другие. По сути, они неизменны с 24.02.22. Верить в один сценарий, полагаться только на положительный сценарий, который кто-то без нас обеспечит – не ок", – говорит Лиховий.

По его мнению, даже ожидать, что после этой тяжелой зимы наступит развязка – безразлично, приемлемая или ужасная – тоже неправильно. Ибо вариант, когда все примерно так же будет продолжаться, с постепенными изменениями в сторону ухудшения, очень возможен, добавил военный.

"Вооруженные Силы Украины, Силы обороны – вот наш главный переговорщик. Именно они определяют наше будущее. Только благодаря им погибнут враги. Только благодаря им Украинское государство до сих пор существует и будет существовать дальше. Если вы будете их поддерживать не пустой верой, а делом", — подчеркнул Лиховий.

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