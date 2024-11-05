В армии не хватает людей: авиатехники идут в пехоту из-за провала мобилизации

Мобилизационные планы Украины на этот год под угрозой: темпы набора замедлились, и до конца года их, вероятно, не выполнят. Такое заявление сделала народный депутат Соломия Бобровская во время выступления на стриме "Говорит большой Львов". Она подтвердила, что, начиная с сентября, количество новобранцев начало уменьшаться, что стало серьезной проблемой для Генерального штаба.

Завершит ли Украина мобилизацию до конца года

По словам Бобровской, еще летом темпы мобилизации позволяли приближаться к поставленным планам, но уже в начале осени показатели начали резко падать.

"Начиная с сентября мы проседаем в мобилизации. У нас она начала спадать после августа и лета, когда мы вышли на уровень выполнения плана Генеральным штабом. К сожалению, осень у нас пошла на убыль", — сказала она.

Чтобы решить проблему нехватки личного состава на передовой, командование вынуждено переводить авиатехников и специалистов ПВО в пехоту. Это временное решение, но оно демонстрирует, насколько остро стоит вопрос нехватки военных. Бобровская объяснила, что такой подход свидетельствует о дефиците кадров, которые можно было бы привлечь непосредственно на фронт.

Депутат подчеркнула, что Украина, вероятно, не сможет выполнить мобилизационный план ни на год, ни на месяц, что заставляет обратить внимание на долгосрочные проблемы в мобилизационной системе.

"До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на поставленный месяц. С этим сложно, и снова мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", — отметила депутат.

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