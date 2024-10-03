В 72-ой бригаде рассказали подробности выхода из ада Угледара

Пресс-офицер 72-ой бригады Арсений Прилипка рассказал в эфире Радио Свобода подробности выхода военных из Угледара.

Угледар

"Раненых эвакуировали. И очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику", — отметил пресс-офицер.

По его словам, стояла задача, прежде всего, вывести наших военнослужащих из Угледара и позиций, которые были справа и слева от него.

"Когда раненых вывозили, конечно, это война без потерь не может быть, но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что город держать было бы уже критично для наших подразделений. Трудно и мы понесли бы больше потерь", — сказал Прилипка.

Также он ответил на вопрос о том, был ли приказ на выход из Угледара.

"Мы в армии находимся, а в армии все делается по приказу. За комендой и соответственно по иерархии. Из высшего командования, они уже знают обстановку, и тогда командиры бригады уже принимают решение — какое подразделение выходит, как, каким образом, какими путями. Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады", — подчеркнул Прилипка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что информация о том, что Силы обороны, вероятно, вышедшие из Угледара, появилась поздно вечером 1 октября. На следующий день она получила официальное подтверждение. Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", военные вышли в города, чтобы сохранить жизнь личному составу и уберечь технику.

Также "Комментарии" рассказывали , что по словам военных, Силы обороны в Угледаре не получали приказ на выход.



