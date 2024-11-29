В 2025 году все мужчины от 18 до 25 лет будут учиться воевать: выбора не будет

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Черновалова Кристина
С 1 января 2025 года в Украине все мужчины от 18 до 25 лет должны пройти обязательную военную подготовку. Программа направлена на формирование базовых оборонительных навыков и снятия страхов перед армией, и это, как отмечают в ВСУ, отнюдь не мобилизация. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Украина запускает обязательную военную подготовку для молодежи
Главная цель – разрушить мифы об армии и сформировать у молодежи новое представление о военном деле.
Читайте на портале "Комментарии" — Сотрудник ТЦК анонимно рассказал изданию The Telegraph, как проводят мобилизацию на улицах, сообщает портал "Комментарии". Военный представился Артемом и согласился прокомментировать ситуацию при условии неразглашения его родного города из-за опасений репрессий.
Кроме того, "Комментарии" писали, что для украинских военных не хватает вооружения, поэтому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.
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