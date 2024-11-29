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В 2025 году все мужчины от 18 до 25 лет будут учиться воевать: выбора не будет

Военную подготовку пройдет все мужское население Украины в 2025, - Иван Тимочко

сегодня, 14:04
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Черновалова Кристина

С 1 января 2025 года в Украине все мужчины от 18 до 25 лет должны пройти обязательную военную подготовку. Программа направлена на формирование базовых оборонительных навыков и снятия страхов перед армией, и это, как отмечают в ВСУ, отнюдь не мобилизация. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В 2025 году все мужчины от 18 до 25 лет будут учиться воевать: выбора не будет

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"Это не мобилизация, а базовая подготовка для всех. Студенты, а также мужчины из других сфер получат начальные навыки владения оружием, поймут, как работает армия, и даже смогут выбрать себе военную специальность. Это правильный подход для создания подготовленного общества", — объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Главная цель – разрушить мифы об армии и сформировать у молодежи новое представление о военном деле.

“То есть они будут знать, чем живет и дышит армия, чтобы много страхов снять и параллельно, чтобы иметь подготовленное население. Вот это верный подход”, — отметил Тимочко.

Читайте на портале "Комментарии" — Сотрудник ТЦК анонимно рассказал изданию The Telegraph, как проводят мобилизацию на улицах, сообщает портал "Комментарии". Военный представился Артемом и согласился прокомментировать ситуацию при условии неразглашения его родного города из-за опасений репрессий.                                           

Кроме того, "Комментарии" писали, что для украинских военных не хватает вооружения, поэтому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.



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