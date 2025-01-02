В 2025 году стартует выдача "Пакетов раненого" для военных: что известно

В новом году военнослужащим начнут выдавать "Упаковку раненого". Об этом рассказал в интервью АрмияInform заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

Он пояснил, что его деятельность в министерстве охватывает широкий круг вопросов, в частности, военное образование и науку, защиту прав военнослужащих, рекрутинг, физическое воспитание, гуманитарную поддержку и социальное сопровождение. Он подчеркнул, что государство должно обеспечивать военным, ветеранам и новобранцам постоянную поддержку как во время службы, так и после ее завершения.

Одним из ключевых аспектов, по его словам, есть качественная подготовка кадров.

"От профессиональной подготовки зависит не только успех отдельных операций, но и общая эффективность армии. Мы активно работаем над внедрением современных методик обучения, системного подхода к подготовке и индивидуального подхода к каждому военнослужащему", – подчеркнул Мельник.

Среди важных инициатив заместитель министра отметил разработку адаптивной одежды для раненых военных и специализированной формы для женщин-военнослужащих, которая учитывает их потребности и обеспечивает удобство и функциональность.

"Среди примеров поддержки, которую мы внедряем, есть и "Упаковка раненого", выдача которого начнется в следующем году. Кроме того, мы совершенствуем систему питания и внедряем новые финансовые стимулы для повышения мотивации и улучшения условий службы", — отметил Мельник.

По его мнению, эти инициативы являются лишь частью более широких реформ, направленных на обеспечение защиты, развития и достойного будущего для украинских военных.

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