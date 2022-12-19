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В 2023 году посевные площади под зерновыми сократятся на 45%, а урожай – на 60%

Такой пессимистический прогноз был сделан в УКАБ. Среди причин – уменьшение всех посевных площадей, изменение структуры посевов и снижение урожайности зерновых культур.

сегодня, 11:00
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Автор:

Давиденко Евгения

В следующем году в Украине будут сокращены посевные площади под зерновыми культурами на 45% и на 60% меньше, по сравнению с 2021-м, получим урожай зерновых. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

В 2023 году посевные площади под зерновыми сократятся на 45%, а урожай – на 60%

Фото: https://pixabay.com/


Так, по состоянию на декабрь из 28,4 млн га всех находившихся в обработке в 2021 году посевных площадей на подконтрольной территории осталось 24,6 млн га. Из них еще 3,8 млн га невозможно задействовать из-за близости к линии фронта, остатка снарядов и т.д. Пессимистические тенденции вырисовываются на примере озимых культур: северо-восточные и центральные области более критично снизили площади озимой пшеницы.


 “Уже прошла посевная озимых культур и можно наблюдать значительное сокращение посевных площадей. Засеяно 3,8 млн га озимых зерновых культур, что на 26% ниже по сравнению с осенним показателем 2021 года на контролируемых территориях и на 43% ниже посевов на всей территории Украины”, — констатируют в УКАБ.


Это объясняется: 1) ограниченной экспортной возможностью; 2) дорогостоящей логистикой; 3) существенной разницей в ценах по регионам: те, которые находятся ближе к морским портам и границам с ЕС, имеют более высокую цену на сельскохозяйственную продукцию.


"Близость к границе с ЕС и работающим портам определяет способность соответствующих областей к продолжению производства зерна", — пояснили в УКАБ.


Вместе с уменьшением посевов под зерновыми следует рассчитывать на увеличение площади под масличными культурами.


“Цена на масличные в два раза превышает цены на зерновые культуры на мировом рынке… Посевные площади под масличными прогнозируются на уровне 9,7 млн га, что на 32% превышает показатель 2022 года и на 9% больше показателя 2021 года. Это впервые посевные площади под масличными культурами будут больше, чем под зерновыми”, – прогнозируют аграрные аналитики.


 В целом экспортный потенциал зерновых и масличных культур в 2023/24 маркетинговом году будет около 35 млн т или 3 млн т в месяц. Для сравнения: в 2021/22 МГ экспортный потенциал был на уровне 85 млн т зерновых и масличных или 7 млн т в месяц.

Как известно, Украина – мировой лидер по экспорту зерновых. В 2015-2016 МГ страна экспортировала 39,5 млн тонн зерновых, в 2016-2017 – 44,4 млн тонн, в 2017-2018 МГ – 39,4 млн тонн, в 2018-2019 МГ – 50,4 млн тонн, в 2019-20 – 57,2 млн тонн. Из-за агрессивных действий России экспортные возможности страны существенно упали. Так, по состоянию на 16 декабря в 2022-2023 гг. Украина поставила на внешние рынки менее 20 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.




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Источник: https://www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/prognoz_u_2023_rotsi_posivni_ploschi_pid_zernovimi_v_ukraini_skorotyatsya_na_45_a_valoviy_zbir__na_60
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