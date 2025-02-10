В 2014 году ВСУ призвали Зеленского защитить Запорожскую и Херсонскую области, но им отказали, - Наев

Бывший командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что для того, чтобы предотвратить прорыв врага из временно оккупированного Крыма в 2022 году, необходимо было принять законодательные акты по использованию Вооруженных сил и ввести правовой режим военного положения. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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"В 2014 году, когда началась временная оккупация Крыма, украинские войска были выдвинуты на несколько направлений, в частности, на Черниговщину, Сумщину, Харьковщину и на Крым. Тогда армия активно принимала меры по отражению агрессии. На Крымском направлении наши военные проводили окопные работы, развернули несколько бригад и заминировали пять мостов на перешейках. В частности, два моста на Арабатской стрелке были взорваны накладным зарядом, а на Чонгаре заложили взрывчатку на три моста – два автомобильных и один железнодорожный. В общей сложности было использовано более 1500 мин. Для эффективного отпора нужно было иметь примерно 200 тысяч мин", – рассказал Наев.

Генерал отметил, что эти меры были приняты в 2014 году. Позже эти бригады отправились в Донбасс, оставив небольшие подразделения на юг. Наев отметил, что командование Вооруженных сил обращалось к руководству с просьбой ввести хотя бы режим антитеррористической операции на территории Херсонской и Запорожской областей, чтобы законно разместить войска.

"Представьте, что военный командир приходит к владельцу имущественного комплекса и просит разрешения разместить артиллерийскую батарею. А владелец спрашивает: "На каких основаниях?" Не было никаких решений, которые позволяли бы законно размещать войска.

Относительно вопроса "кто разминировал Чонгар?", генерал ответил так:

"Этот вопрос не имеет смысла. Это направление подчинялось группировке "Юг", а на перешейке был отдельный батальон. В его составе были военнослужащие, которые должны были взрывать мосты. В ночь перед наступлением, я сказал командующим, что наступление возможно, и приказал привести мосты к состоянию готовности к подрыву. обычные люди, такие же, как и мы.

В конце интервью Наев отметил, что перед началом войны нужно было бы осуществить мобилизацию и увеличить численность войск. Тогда в Херсонской и Запорожье были бы еще две бригады территориальной обороны, а также бригады резерва, механизированные и танковые подразделения, которые могли бы передать Генштаб ВСУ.

Как уже писали "Комментарии", ранее Сергей Наев заявил, что страна-агрессор Россия способна поддерживать полномасштабную войну с Украиной еще в течение 8-10 лет, если учитывать имеющиеся у нее ресурсы для мобилизации.