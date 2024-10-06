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В 11 областях Украины наблюдается отключение света: в чем причина

Из-за обстрелов и непогоды более 116 населенных пунктов остаются без света

6 октября 2024, 16:44
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Амбарцумян Анна

Ситуация с энергоснабжением в разных регионах Украины остается сложной из-за постоянных обстрелов и неблагоприятных погодных условий. В нескольких областях, включая Донецкую, Харьковскую и Херсонскую, тысячи потребителей до сих пор остаются без электричества. Энергетики работают над восстановлением, но сложная ситуация с боевыми действиями и погодой существенно усложняет работу. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В 11 областях Украины наблюдается отключение света: в чем причина

Отключение света. Фото из открытых источников

Днепропетровская область
В результате обстрелов без электроснабжения остается 98 потребителей.

Донецкая область
За прошедшие сутки обесточено более 13,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. Энергетики возобновили поставки для 12,4 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. По состоянию на утро без света 83,4 тысячи потребителей в 132 населенных пунктах.

Запорожская область
Энергетики возобновили электроснабжение для 19 потребителей, обесточенных из-за технических проблем. В настоящее время без света остаются 3,7 тысячи абонентов.

Киевская область
Из-за ухудшения погодных условий 22,4 тысячи абонентов в 37 населенных пунктах остаются без электричества.

Одесская область
После грозового фронта без электричества оказались 4,4 тысячи потребителей в 7 населенных пунктах.

Сумская область
Из-за авиаударов и артобстрелов обесточено 560 абонентов в 4 населенных пунктах. Также гроза оставила без света 1,2 тысячи абонентов в 5 населенных пунктах. По техническим причинам без напряжения 1,7 тысячи потребителей в 14 населенных пунктах.

Харьковская область
В результате боевых действий на утро без электроснабжения остается 39,2 тысячи потребителей.

Херсонская область
В Херсоне без света 5,826 абонента. Всего в области обесточены более 25 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

Хмельницкая область
Гроза обесточила более 3 тысяч потребителей в 39 населенных пунктах.

Черновицкая область
Ненастье частично оставило без света 250 абонентов одного населенного пункта.

Черниговская область
Из-за непогоды без электричества остаются 5,5 тысячи потребителей в 16 населенных пунктах. Кроме того, в результате обстрелов обесточены 1,9 тысячи потребителей в 32 населенных пунктах.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/enerhetychna-sytuatsiia-v-rehionakh-na-06-zhovtnia06102024
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