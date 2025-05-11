Уже завтра Путин получит важный сигнал по поводу войны, который решит все

Кремлевский диктатор Владимир Путин прибег к политическому айкидо и отверг ультиматум Европы о 30-дневном перемирии, отметил политолог Виктор Шлинчак.

Владимир Путин

По его словам, предложение диктатора сесть за стол переговоров в двустороннем формате в Турции 15 мая — ничто иное, как возвращение к требованиям 2022 года с отказом от армии, языка и веры плюс официальным признанием за агрессором приобретенных территорий.

"Такой формат переговоров вряд ли будет эффективным, несмотря на ожидания Трампа. Потому что Москва ожидает "компромиссов" только от Украины, тогда как ни от одной из своих "целей СВО" они не готовы отказаться", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Путин затял игру с прямыми переговорами по единственной причине – объявить, что Украина "срывает мирный процесс".

При этом Шлинчак отметил, что все переговоры ФСБ всегда расценивала как элемент гибридной войны — так будет и в этот раз. По его словам, пропагандируемая машина будет раскручивать месседж, что Украина, мол, не хочет мира.

"К сожалению, зерна этой лжи имеют достаточно благодатную почву в западных обществах. Поэтому уже сегодня нам нужно объяснять мировым СМИ и иностранным политикам, что "стамбульская ловушка" – это провокация, адресованная не только для нас, а в первую очередь – для них", – отметил Шлинчак.

По его словам, самый главный вопрос: в понедельник, 12 мая, Европа вместе с США воплотит тот план, который был согласован в Киеве. А именно – введение дополнительных санкций и усиление способностей ВСУ.

"Если этого не произойдет, это будет еще одним сигналом Путину, что можно и дальше манипулировать Трампом и европейцами, обводя их вокруг пальца", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что следующая неделя действительно покажет, понимают ли в принципе наши партнеры, что пришло время действовать, если они хотят быть субъектными. Ну или снова будут писать о надеждах, погружаясь в совершенно очевидные иллюзии, подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.



