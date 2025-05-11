Уже завтра Путин получит важный сигнал по поводу войны, который решит все

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин прибег к политическому айкидо и отверг ультиматум Европы о 30-дневном перемирии, отметил политолог Виктор Шлинчак.
Владимир Путин
По его словам, предложение диктатора сесть за стол переговоров в двустороннем формате в Турции 15 мая — ничто иное, как возвращение к требованиям 2022 года с отказом от армии, языка и веры плюс официальным признанием за агрессором приобретенных территорий.
По его словам, Путин затял игру с прямыми переговорами по единственной причине – объявить, что Украина "срывает мирный процесс".
При этом Шлинчак отметил, что все переговоры ФСБ всегда расценивала как элемент гибридной войны — так будет и в этот раз. По его словам, пропагандируемая машина будет раскручивать месседж, что Украина, мол, не хочет мира.
По его словам, самый главный вопрос: в понедельник, 12 мая, Европа вместе с США воплотит тот план, который был согласован в Киеве. А именно – введение дополнительных санкций и усиление способностей ВСУ.
Он добавил, что следующая неделя действительно покажет, понимают ли в принципе наши партнеры, что пришло время действовать, если они хотят быть субъектными. Ну или снова будут писать о надеждах, погружаясь в совершенно очевидные иллюзии, подытожил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.
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