Уже запланированы встречи: Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с РФ

Лиля Воробьева
На этой неделе в Украине планируют контакты со странами, которые могут стать площадкой для переговоров с Россией. Речь идет, в частности, о Турции, уже принимавшей несколько раундов украинско-российских переговоров, а также государства Европы и региона Персидского залива.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации во вторник, 26 августа.
Президент добавил, что для эффективного давления на Россию нужны "новые шаги, новое давление, санкции и тарифы". Все это должно быть предварительно подготовлено, чтобы результативно использовать при переговорах.
Кроме того, стало известно, что руководитель офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров находились в Катаре, где встретились с министром обороны страны, шейхом Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном Аль-Тани.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам на уровне лидеров по решению ключевых вопросов, связанных с войной, и призвал Россию продемонстрировать такую же открытость.Президент поблагодарил США за поддержку и отметил важность решений, принятых на саммите в Вашингтоне вместе с европейскими партнерами. По его словам, это была "демонстрация подлинного единства между Европой и Америкой", в которой Украина выступила государством, объединяющим мир.