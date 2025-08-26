Уже запланированы встречи: Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с РФ

На этой неделе в Украине планируют контакты со странами, которые могут стать площадкой для переговоров с Россией. Речь идет, в частности, о Турции, уже принимавшей несколько раундов украинско-российских переговоров, а также государства Европы и региона Персидского залива.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации во вторник, 26 августа.

"С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну окончить. Важно, чтобы партнеры подтвердили это. И дальше все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира, прежде всего от США", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что для эффективного давления на Россию нужны "новые шаги, новое давление, санкции и тарифы". Все это должно быть предварительно подготовлено, чтобы результативно использовать при переговорах.

"Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и дальше уклоняться от реальных переговоров. И это можно изменить только подлинным давлением. Делаем и наши шаги, которые могут повлиять", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стало известно, что руководитель офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров находились в Катаре, где встретились с министром обороны страны, шейхом Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном Аль-Тани.

"Обсудили общие интересы в сфере безопасности и обороны, а также пути дальнейшего развития партнерства между Украиной и Катаром", — написал в своем Telegram-канале Ермак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам на уровне лидеров по решению ключевых вопросов, связанных с войной, и призвал Россию продемонстрировать такую же открытость.

Президент поблагодарил США за поддержку и отметил важность решений, принятых на саммите в Вашингтоне вместе с европейскими партнерами. По его словам, это была "демонстрация подлинного единства между Европой и Америкой", в которой Украина выступила государством, объединяющим мир.