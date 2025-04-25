Предложения по территориальным уступкам Украины все чаще раздаются в мировом политикуме. Однако такую позицию начинают занимать и некоторые украинские чиновники.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

К примеру, мэр Киева Виталий Кличко в интервью ВВС предположил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках соглашения с Россией на фоне давления со стороны Дональда Трампа об уступках.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая коротко прокомментировала общую ситуацию так:

"Да они бы уже давно все порешали: кому территории, кому деньги, кому мэра, кому президента как продать наши души. Вот только не повезло с Зеленским".

Отметим, что Безуглая рассказывала о "точке невозврата" и моменте слома президента Украины Владимира Зеленского. Нардепка напомнила слова Зеленского о договоренностях где-то посередине и какая разница.

"Пропустил все через себя и разочаровался в этой "посредине", сделав несколько попыток, понял "какая разница" не работает. Но это понимание уже было вынужденным, не продуманной медиакампанией — это искреннее созревание к объективной реальности", — объяснила Безуглая.

По ее словам, когда это произошло, уже ничто не могло остановить, никто не мог надавить. Нардепка убеждена, что произошел кумулятивный взрыв личности и опыт. Она отметила, что закрытие каналов Медведчука стало одним из ключевых колокольчиков для России: сформировался кто-то, совершенно неуправляемый и нужно что-то немедленно делать. По ее словам, это была "точка невозврата".

Напомним, слова Кличко о территориальных уступках, как писал портал "Комментарии", раскритиковал столичный депутат Андрей Витренко.