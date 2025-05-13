Уже все очевидно: названы точные сроки нападения Путина на Запад

Российская Федерация, уже проявившая себя как агрессор в войне против Украины, может не ждать еще несколько лет, чтобы нанести удар по странам Запада. Кремль способен пойти на новую военную авантюру гораздо раньше, чем предполагают нынешние прогнозы ? заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген, сообщает немецкий телеканал n-tv.

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По его словам, опасность следующей волны российской агрессии может наступить уже в ближайшие два-три года. Причины для ускорения такого сценария очевидны. Во-первых, многие европейские страны еще не достигли необходимого уровня обороноспособности. Во-вторых, в США к власти может вернуться Дональд Трамп, чья позиция по поводу помощи союзникам вызывает опасения у западных аналитиков.

"Мы находимся в условиях острого дефицита времени. Европа должна срочно наращивать свою оборонную способность, потому что ситуация может измениться гораздо быстрее, чем ожидают правительства", — подчеркнул Реттген/

Его слова перекликаются с заявлением еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который предупредил: если война в Украине завершится без окончательного разгрома Кремля, это лишь подтолкнет Россию к новым атакам. Разведки ведущих стран уже фиксируют признаки подготовки РФ к возможным наступлениям на страны ЕС к 2030 году, а возможно, и раньше.

На этом фоне The Economist опубликовал исследование, согласно которому после восстановления военного потенциала Россия может укрепить свое присутствие на западном направлении на 30–50%, что создаст новую угрозу странам НАТО.

Как уже писали "Комментарии", переговоры с Украиной могут иметь для Путина отнюдь не мирную цель. Как утверждает российский оппозиционный аналитик Игорь Эйдман, Кремль не просто стремится избежать новых западных санкций за отказ от прекращения огня — Москва на самом деле использует дипломатические сигналы как прикрытие для подготовки нового масштабного наступления.