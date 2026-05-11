Война с Россией "Уже время": Стубб шокировал заявлением о начале переговоров с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

"Уже время": Стубб шокировал заявлением о начале переговоров с Путиным

Стубб подчеркнул, что все вопросы должны быть согласованы между европейскими государствами.

11 мая 2026, 15:10
Клименко Елена

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Corriere della Sera выразил мнение, что Европа должна самостоятельно инициировать диалог с Россией, поскольку текущий курс Соединенных Штатов по России и Украине, по его убеждению, не полностью согласуется с интересами европейских стран.

"Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, тогда мы должны действовать напрямую. Да, пора начать разговаривать с Россией. Я не знаю, когда это произойдет. Мы обсудили с европейскими лидерами, кто будет инициировать контакт", – утверждает Стубб.

Он подчеркнул, что пора переходить к прямому диалогу с Москвой, хотя конкретные сроки такой инициативы пока остаются неопределенными. По его словам, европейские лидеры уже обсуждают возможные форматы и лица, которые могли бы взять на себя роль инициаторов или посредников в таких контактах.

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что любые шаги по переговорам должны быть тщательно скоординированы между государствами ЕС. Особую роль, по его мнению, должны играть страны так называемой "Европейской пятерки" — Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша, а также государства Северной Европы и Балтии, непосредственно граничащие с Россией. Сам формат будущего взаимодействия, будь то специальный представитель или группа политических лидеров, пока находится на стадии обсуждения.

Портал "Комментарии" уже писал , что с начала полномасштабного вторжения Беларусь продолжает играть роль логистической и инфраструктурной площадки для России, предоставляя ей доступ к своей территории, оставшимся еще с предыдущих десятилетий военным объектам и советским арсеналам. Кроме этого, фиксируются случаи технического содействия в ведении воздушной разведки и корректировке сигналов для враждебных беспилотных систем, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



