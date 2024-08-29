Уже в сентябре пересчитают стоимость бензина: как подорожает из-за новых акцизов

Ошибается тот, кто думает, что повышение цен на топливо будет происходить однократно в начале осени. На самом деле в сентябре ожидается первый этап, в рамках которого бензин может подорожать на 1,3 грн, дизтопливо – на 1,75 грн, а автогаз – на 0,16 грн. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале сайта "Обозреватель".

Топливо. Фото: из открытых источников

Отмечается, что график повышения акцизов предполагает, что уже с 1 сентября за каждый литр бензина придется платить на 0,0291 евро больше или на 1,3 грн за литр. Если сейчас литр А-95 в Киевской области в среднем стоит 57,22 грн., то после подорожания цена может составить уже 58,53 грн.

Следующее подорожание должно произойти 1 января 2025 года. Далее 1 января 2026, 1 января 2027 и завершиться повышение цен на топливо должно в 2028 году. В среднем цена за литр топлива должна достигнуть 70 грн за литр.

Читайте также на портале "Комментарии" — народные избранники разблокировали подписание закона о повышении акцизного налога на топливо: блокировавшие постановления провалили голосование. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Все блокирующие постановления по законопроекту №11256-2 о повышении акцизного налога на горючее провалены", — сообщил парламентарий.

Поэтому законопроект в скором времени будет подписан главой парламента и президентом, говорит Ярослав Железняк.

Соответственно, он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 1 сентября 2024 года.

Следует напомнить, что Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Да, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива – 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 6 ).



