logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уже в сентябре будет обострение: в ГПС предупредили об опасности для Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Уже в сентябре будет обострение: в ГПС предупредили об опасности для Киева

В настоящее время на территории Беларуси не фиксируется создание военной группировки для наступления на Украину.

2 июля 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время сентябрьских совместных военных учений Беларуси и России Украина должна быть готова к возможному обострению ситуации на северной границе. Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Уже в сентябре будет обострение: в ГПС предупредили об опасности для Киева

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что информация о том, будет ли Россия привлекать дополнительные резервы к границе с Беларусью, станет известна уже во время активной фазы учений, которые запланированы на сентябрь. По его словам, задача разведки, Минобороны и ГНСУ – своевременно получать всю необходимую информацию, ведь угрозы для Украины в этот период могут усилиться, особенно в зависимости от количества сил, которые Россия сможет задействовать.

Демченко также подчеркнул, что в настоящее время на территории Беларуси не наблюдается формирование военной группировки, направленной против Украины.

"На сегодняшний день по линии границы мы не фиксируем значительных изменений, а также отсутствует сформированная группировка на территории Беларуси. Однако это направление остается для нас угрожающим, и все подразделения Сил обороны работают над минимизацией рисков для страны", — добавил спикер.

Напомним, что 23 октября 2024 года Минобороны Беларуси анонсировало совместные с РФ учения "Запад 2025". Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее заявил, что НАТО готово реагировать на эти маневры.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что масштабные учения в Беларуси с участием российских войск этой осенью могут служить подготовкой к новому наступлению на Украину.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшем будущем на Сумском направлении вряд ли произойдут существенные изменения, заявил военный аналитик и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости