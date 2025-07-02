Уже в сентябре будет обострение: в ГПС предупредили об опасности для Киева

Во время сентябрьских совместных военных учений Беларуси и России Украина должна быть готова к возможному обострению ситуации на северной границе. Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Он пояснил, что информация о том, будет ли Россия привлекать дополнительные резервы к границе с Беларусью, станет известна уже во время активной фазы учений, которые запланированы на сентябрь. По его словам, задача разведки, Минобороны и ГНСУ – своевременно получать всю необходимую информацию, ведь угрозы для Украины в этот период могут усилиться, особенно в зависимости от количества сил, которые Россия сможет задействовать.

Демченко также подчеркнул, что в настоящее время на территории Беларуси не наблюдается формирование военной группировки, направленной против Украины.

"На сегодняшний день по линии границы мы не фиксируем значительных изменений, а также отсутствует сформированная группировка на территории Беларуси. Однако это направление остается для нас угрожающим, и все подразделения Сил обороны работают над минимизацией рисков для страны", — добавил спикер.

Напомним, что 23 октября 2024 года Минобороны Беларуси анонсировало совместные с РФ учения "Запад 2025". Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее заявил, что НАТО готово реагировать на эти маневры.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что масштабные учения в Беларуси с участием российских войск этой осенью могут служить подготовкой к новому наступлению на Украину.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшем будущем на Сумском направлении вряд ли произойдут существенные изменения, заявил военный аналитик и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.