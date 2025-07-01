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Уже в этом году Россия почувствует ответственность: Зеленский подписал документ

Украина приблизилась к созданию Специального трибунала по преступлениям России.

1 июля 2025, 14:38
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. По словам президента, начался процесс, который привлечет Россию к ответственности.

Уже в этом году Россия почувствует ответственность: Зеленский подписал документ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Спецтрибунала. После этого документ должен быть проработан и внесен в ВР для полной реализации соглашения о создании трибунала.

По словам Зеленского, благодаря созданию Специального трибунала по поводу российской агрессии, Москва ощутит последствия своих действий в войне против Украины.

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", — заявил президент.

Зеленский призвал народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно. Президент подчеркнул, что ожидает представление графика для имплементации соглашения, которое позволит создать Спецтрибунал и начало его функционирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Андрей Сибига заявил об историческом дне. Путина будет ждать правосудие за войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на Спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина по поводу агрессии России в войне против Украины.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14930
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