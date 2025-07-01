Уже в этом году Россия почувствует ответственность: Зеленский подписал документ

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. По словам президента, начался процесс, который привлечет Россию к ответственности.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сообщил, что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Спецтрибунала. После этого документ должен быть проработан и внесен в ВР для полной реализации соглашения о создании трибунала.
По словам Зеленского, благодаря созданию Специального трибунала по поводу российской агрессии, Москва ощутит последствия своих действий в войне против Украины.
Зеленский призвал народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно. Президент подчеркнул, что ожидает представление графика для имплементации соглашения, которое позволит создать Спецтрибунал и начало его функционирования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Андрей Сибига заявил об историческом дне. Путина будет ждать правосудие за войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на Спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина по поводу агрессии России в войне против Украины.