Уже в этом году Россия почувствует ответственность: Зеленский подписал документ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. По словам президента, начался процесс, который привлечет Россию к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Спецтрибунала. После этого документ должен быть проработан и внесен в ВР для полной реализации соглашения о создании трибунала.

По словам Зеленского, благодаря созданию Специального трибунала по поводу российской агрессии, Москва ощутит последствия своих действий в войне против Украины.

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", — заявил президент.

Зеленский призвал народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно. Президент подчеркнул, что ожидает представление графика для имплементации соглашения, которое позволит создать Спецтрибунал и начало его функционирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Андрей Сибига заявил об историческом дне. Путина будет ждать правосудие за войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на Спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина по поводу агрессии России в войне против Украины.