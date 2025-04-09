Уже совсем скоро Кремль почувствует на себе весь гнев Трампа: что произошло

Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины – об этом свидетельствуют постоянные атаки по мирным городам. Однако уже вскоре станет ясно, действительно ли Кремль готов к мирному урегулированию, считает президент Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов (Швейцария) Николай Волковский.

Владимир Путин

"Мы еще больше можем убедиться в том, что шаги Трампа по миру в Украине игнорируются Российской Федерацией. И мы видим, игнорируются настолько сильно, что РФ продолжает наносить удары по мирным жителям, по гражданским объектам", — подчеркнул эксперт.

Волковский подчеркнул, что недавно прошедшие в Саудовской Аравии переговоры не дали ожидаемых результатов: Россия продолжает обстрелы, несмотря на дипломатические усилия.

По его убеждению, агрессивные действия Москвы свидетельствуют о том, что на этом этапе переговоры не могут быть эффективными. Кремль не готов ни к компромиссам, ни к конструктивному диалогу, отметил эксперт и добавил, что в этой ситуации США должны жестко реагировать.

По словам Волковского, традиционная дипломатия больше не работает с Россией, поэтому Украине и ее союзникам следует предпринимать конкретные, решительные шаги.

Кроме того, эксперт добавил, что Украина после саммита в Саудовской Аравии подтвердила свою готовность к миру. В то же время, Россия пока демонстрирует только декларативные заявления — и те с многочисленными оговорками.

"Очень скоро мы узнаем, серьезно ли РФ настроена на мир, или это только тактика проволочек. Если это такая тактика, то президент Трамп не попадет в ловушку нескончаемых переговоров о переговорах. Если Россия будет затягивать [мирные переговоры], то это очень плачевно закончится для всего российского политического общества. Трамп будет использовать совсем другие, более радикальные методы, которые будут очень ощутимы в Кремле”, — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин при необходимости готов поцеловать Трампа в задницу.



