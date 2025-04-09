Уже совсем скоро Кремль почувствует на себе весь гнев Трампа: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины – об этом свидетельствуют постоянные атаки по мирным городам. Однако уже вскоре станет ясно, действительно ли Кремль готов к мирному урегулированию, считает президент Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов (Швейцария) Николай Волковский.
Владимир Путин
Волковский подчеркнул, что недавно прошедшие в Саудовской Аравии переговоры не дали ожидаемых результатов: Россия продолжает обстрелы, несмотря на дипломатические усилия.
По его убеждению, агрессивные действия Москвы свидетельствуют о том, что на этом этапе переговоры не могут быть эффективными. Кремль не готов ни к компромиссам, ни к конструктивному диалогу, отметил эксперт и добавил, что в этой ситуации США должны жестко реагировать.
По словам Волковского, традиционная дипломатия больше не работает с Россией, поэтому Украине и ее союзникам следует предпринимать конкретные, решительные шаги.
Кроме того, эксперт добавил, что Украина после саммита в Саудовской Аравии подтвердила свою готовность к миру. В то же время, Россия пока демонстрирует только декларативные заявления — и те с многочисленными оговорками.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин при необходимости готов поцеловать Трампа в задницу.
Новости