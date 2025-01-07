Армия РФ начала применять в Курской области смешанные группы штурмовиков, в которые входят корейские и российские солдаты, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"На севере Курского выступления у врага есть продвижение за последние несколько дней. Связано это с тем, что впервые были применены смешанные группы, состоящие из российских и корейских штурмовиков", – рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ отметил, что раньше корейцам не выдавали рации, однако вчера-позавчера они уже были помечены с рациями, что означает, что теперь у корейцев есть связь.

"В таких группах у корейцев есть "заводило", который бегает с колокольчиком, взывает что-то на корейском и пытается собирать их вместе. Видимо, до конца не поняли, зачем им дали рации", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов , а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация", — написал Дональд Трамп.

