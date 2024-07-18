Уже не под Харьковом: стало известно: где оккупанты решили создавать новую санитарную зону

Весной 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что создаст в Харьковской области "санитарную зону". Уже в мае началось наступление россиян на этот украинский регион. А теперь в Белгородской области РФ закрывают въезд в приграничные села региона из-за "сложной ситуации". Однако задача Путина так и осталась невыполненной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание "Медуза".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ растет, и это заставило губернатора региона Вячеслава Гладкова принять ряд мер. В частности, запрещен въезд в приграничные села.

Как отмечается, ранее Гладков уже распорядился о раздаче огнетушителей жителям пограничных сел, чтобы они сами тушили пожары, возникающие во время атак дронов — потому что спасатели часто не могут добраться до места. Губернатор утверждает, что задержки в пути сотрудников МЧС якобы связаны с угрозой повторного удара.

Отмечается, что населенные пункты Белгородской области, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются обстрелам. Преимущественно в Грайворонском и Шебекинском округах. При этом еще в марте жители Грайворона "запустили" петицию. В ней, обращаясь к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, они написали, что город "практически уничтожен" и просят не бросать их "в беде".

"Атакам регулярно подвергается и Белгород — а его жители жалуются, что в городе не хватает укрытий. Кроме того, регион страдает и от российских авиабомб, случайно сброшенных самолетами, летящими обстреливать Украину", — отмечает "Медуза".

В частности, согласно информации украинской разведки, с апреля 2023 года по апрель 2024 года российские войска случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб. По информации "Медузы", с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину до июля 2024 года в Белгородской области погибли 200 мирных жителей, а примерно 1,1 тысячи человек пострадали от обстрелов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков постарался оправдаться, заявив, что ограничение доступа к населенным пунктам не означает провала операции по созданию "санитарной зоны" в Харьковской области, мол, операция продолжается.

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