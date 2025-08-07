Уже не две - три недели: Арестович ошеломил прогнозом, сколько еще будет продолжаться война в Украине

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может не принести желаемый мир. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал возможные договоренности и указал на их неперспективность.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, список требований РФ тот же, что и в июне 2024 года, и с тех пор ни разу не менялся:

выборы,

демилитаризация,

русский язык и Церковь,

нейтралитет,

четыре области и Крым.

По его словам, для майданного (анти)проекта это означает смерть. Арестович объяснил, что РФ требует зафиксировать факты — изменить проектность Украины. Против будут, как отмечает Арестович, "батальонные, соросята и профессиональные украинцы" и сам Зеленский. За — Трамп, он готов и к восстановлению Украины, и к уступкам РФ, все, что угодно, лишь хотя бы намек на успех миротворчества. Однако, как Трамп заставит Зеленского согласиться, по словам бывшего советника, – загадка.

Путин, как отметил Арестович, готов к перемирию разного рода, но только в рамках финального совместного соглашения. Если не будет соглашения — он готов продолжать требовать сформулированного результата военным путем.

"Поэтому шума будет много — а война продолжится, даже если заменят Зеленского. Будет идти она до полного (катастрофического) исчерпания (анти)проектности, что означает технически отсутствие больше людей, желающих идти за нее в бой. Это еще год полтора-два (при сохранении нынешних тенденций)", — прогнозирует Арестович.

Далее, по его словам, будет та же Украина, только совсем с другой проектностью, которая может за время пути приобрести самые неожиданные формы. Они, по словам бывшего советника, тоже обсуждаются.

"Вариант, где Зеленский подписывает мирные соглашения в статусе президента, тоже существует и его толкают к этому все (чтобы унес с собой ответственность). Но его вероятность теплится где-то около нуля, хотя и не означает, что совсем не существует. Война продолжается", — подытожил Арестович.

