Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может не принести желаемый мир. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал возможные договоренности и указал на их неперспективность.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, список требований РФ тот же, что и в июне 2024 года, и с тех пор ни разу не менялся:
выборы,
демилитаризация,
русский язык и Церковь,
нейтралитет,
четыре области и Крым.
По его словам, для майданного (анти)проекта это означает смерть. Арестович объяснил, что РФ требует зафиксировать факты — изменить проектность Украины. Против будут, как отмечает Арестович, "батальонные, соросята и профессиональные украинцы" и сам Зеленский. За — Трамп, он готов и к восстановлению Украины, и к уступкам РФ, все, что угодно, лишь хотя бы намек на успех миротворчества. Однако, как Трамп заставит Зеленского согласиться, по словам бывшего советника, – загадка.
Путин, как отметил Арестович, готов к перемирию разного рода, но только в рамках финального совместного соглашения. Если не будет соглашения — он готов продолжать требовать сформулированного результата военным путем.
Далее, по его словам, будет та же Украина, только совсем с другой проектностью, которая может за время пути приобрести самые неожиданные формы. Они, по словам бывшего советника, тоже обсуждаются.
Напомним: портал "Комментарии" писал о возможных сценариях после встречи Трампа и Путина.