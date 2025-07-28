Уже начало "прижигать": названа важная причина, которая заставит Путина встретиться с Зеленским

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что как Украина, так и Россия признали необходимость встречи на высшем уровне – между президентами. Пока Владимир Путин избегал прямого диалога, однако теперь, как считает политолог Олег Саакян, ситуация может заставить его изменить подход и согласиться на переговоры с Владимиром Зеленским.

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По словам эксперта, ключевая роль в развитии этой ситуации принадлежит Соединенным Штатам. Саакян обратил внимание на то, что Дональд Трамп открыто демонстрирует ожидания "сигнала" со стороны Москвы, но такая позиция выглядит как игра на затягивание времени, чем Кремль активно пользуется. Впрочем, в самих США могут начать оказывать давление на Трампа за его пассивность.

Политолог отмечает, что Путин пойдет на встречу только тогда, когда давление станет невыносимым, и этот процесс уже начался. С одной стороны – обострение внутри России, с другой – дедлайн американской политики. Саакян отмечает, что 50 дней, якобы "давших" Путину Трамп, — это не инициатива бывшего президента, а жесткий политический график в США. В сентябре начнется предвыборная кампания в Сенат, и тогда с Трампа начнут требовать четких ответов по поводу его позиции в отношении России.

В Кремле это понимают, потому и затягивают, манипулируя темой переговоров. Саакян считает, что Москва торгуется при условии встречи, постоянно озвучивая разные варианты: "можем встретиться, но...", "давайте согласим меморандум" и т.д., чтобы выиграть время.

Также эксперт напомнил, что пока Кремль "водил" Трампа, тот не предпринимал решительных шагов по поставке оружия Украине. Но сейчас ситуация кардинально изменилась – США ждут конкретных уступок от Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что личная встреча с Путиным является необходимым условием для завершения войны, потому что других реальных вариантов, по его словам, не существует.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жесткой критикой предложенного Европейской комиссией семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы. В своем сообщении в соцсети X он заявил, что Венгрия не поддержит этот проект, поскольку считает его "основанным на логике войны" против России.