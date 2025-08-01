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Уже этой зимой: киевлян предупредили о самом страшном сценарии Путина

Ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек, в то время как дефицит составляет более 26 тысяч, что за год превращается в потерю до 318 тысяч бойцов.

1 августа 2025, 10:50 comments1664
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Клименко Елена

Волонтер Мария Берлинская заявила, что украинское общество стало свидетелем показательного политического спектакля: сначала искусственно создан кризис вокруг НАБУ и САП, а впоследствии его и "героически" разрешили. По ее мнению, события последней недели демонстрируют отсутствие в государственном управлении культуры признания ошибок.

Уже этой зимой: киевлян предупредили о самом страшном сценарии Путина

Фото: из открытых источников

"У нас все еще царит дворовое мышление: если отступил — значит слабый. Вместо честного анализа — истерическое выкарабкивание на верхушку, громкие заявления и агрессия. Потому что страшно — признаешь ошибку, и тебя воспримут как слабого", — считает Берлинская.

Она подчеркнула: в зрелых обществах извинения – признак силы, а не слабости.

Берлинская отметила, что протест под парламентом стал не просто эмоциональным ответом, а историческим прецедентом: первым массовым и действенным протестом с начала полномасштабной войны. При этом он подтвердил: демократия в Украине еще жива, даже под звуками сирен.

Также она обратила внимание на другой, более тревожный аспект — математику войны. По ее собственным оценкам, каждый день Украина может терять до 300 погибших, 750 раненых и до 500 военных со средней степенью тяжести. Это около 1550 потерь в день или почти 46 500 в месяц.  

В то же время мобилизуют всего около 20 тысяч человек в месяц. То есть ежемесячный дефицит — более 26 000 человек, что в годовом исчислении — до 318 000. Даже если учесть возврат части раненых — это все равно до 159 000 "минуса" в год. И в это же время Россия, по ее словам, наращивает армию на 9–10 тысяч в месяц, не включая массовую мобилизацию.

"Пока парламент ищет новые позиции, стоит задуматься: сколько из депутатов останутся в столице, если враг снова будет стоять под Киевом? Если ничего не изменить — это может стать реальностью уже этой зимой", — подытожила Берлинская.

Как уже писал портал "Комментарии", бывший президент РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой, стал удобным визави для главы Белого дома Дональда Трампа, учитывая нынешнюю амбивалентную позицию последнего по отношению к России.



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Источник: https://t.me/MariaBerlinska/3813
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