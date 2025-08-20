logo

Война с Россией Ужасный удар в Донецкой области: россияне бросили 8 ракет по городскому рынку
Ужасный удар в Донецкой области: россияне бросили 8 ракет по городскому рынку

Погибли люди от ударов по городскому рынку в Донецкой области

20 августа 2025, 16:43
Недилько Ксения

По меньшей мере, 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его информации, россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" — сознательно целили по рынку.

По данным областной прокуратуры, в результате атаки от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

"В очередной раз подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Россияне намеренно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских.

Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркивает руководитель области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за обстрелов Константиновки Донецкой области под завалами домов до сих пор остаются люди. По данным ГСЧС, в связи с безопасностью спасатели приостановили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте российских ударов. В результате атак на город в течение 19 августа под завалами могут оставаться до четырех человек.

В частности, одну горожанку ищут с утра 19 августа. Тогда оккупанты ударили по Константиновке четырьмя авиабомбами "ФАБ-250".

Вечером того же дня войска страны-агрессорки снова обстреляли город авиацией — прямым попаданием авиабомбы ударили по подъезду еще одной многоэтажки. Из-за атаки получил ранения человек, до трех гражданских могут находиться под завалами дома, сообщил глава ВА Сергей Горбунов.



