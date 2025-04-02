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Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы

Зеленский рассказал, как можно заставить Россию прекратить обстреливать украинские города

сегодня, 19:40
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Кречмаровская Наталия

В среду, 2 апреля, российские войска нанесли страшный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела города погибли и пострадали.

Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражескую воздушную атаку и рассказал, что поможет прекратить сокрушительные российские обстрелы.

"Целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу. Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрела и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. По состоянию на данный момент известно, что жизнь четырех человек, к сожалению, унесла этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленый.

По словам президента, повсюду в мире такие удары имеют одно определение – это террор. Зеленский убежден, что такую враждебную практику можно прекратить только одним способом – достаточным давлением на Москву, на российскую систему. По его словам, нужно заставить Россию самих отказаться от войны и террора.


Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы - фото 2
Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы - фото 3
Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы - фото 4
Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы - фото 5
Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы - фото 6
Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы - фото 7


Зеленский убежден, что давление на Россию зависит от партнеров – от Америки, Европы, других в мире.

"Нас всех отделяет, по меньшей мере, от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия России прекращать войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие. И также все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточно систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, оккупанты, как писал портал "Комментарии", нанесли удар по Харькову.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13743
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