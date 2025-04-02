Ужасный удар по Кривому Рогу: Зеленский откровенно признался, что поможет прекратить обстрелы

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Кречмаровская Наталия
В среду, 2 апреля, российские войска нанесли страшный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела города погибли и пострадали.
Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражескую воздушную атаку и рассказал, что поможет прекратить сокрушительные российские обстрелы.
По словам президента, повсюду в мире такие удары имеют одно определение – это террор. Зеленский убежден, что такую враждебную практику можно прекратить только одним способом – достаточным давлением на Москву, на российскую систему. По его словам, нужно заставить Россию самих отказаться от войны и террора.
Зеленский убежден, что давление на Россию зависит от партнеров – от Америки, Европы, других в мире.
Напомним, оккупанты, как писал портал "Комментарии", нанесли удар по Харькову.
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