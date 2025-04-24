Ужасный удар по Киеву: в Кремле нашли наглое оправдание массированной атаке

В России цинично прокомментировали массированную воздушную атаку по Киеву, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, а более 70 получили ранения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемое "пасхальное перемирие" уже завершилось, а значит, российская армия якобы снова поражает "военные и околовоенные объекты" на территории Украины.

Фото: 24 Канал

По словам Пескова, перемирие было "неоднократно нарушено украинской стороной", поэтому Москва считает свое дальнейшее ведение боевых действий "исполнением приказов верховного главнокомандующего". При этом по-прежнему жертвами атак в основном становятся мирные жители и гражданская инфраструктура.

В ночь на 24 апреля Россия совершила одну из самых мощных атак на Киев за последние месяцы, использовав целый арсенал оружия. По данным Воздушных сил ВСУ, агрессор задействовал по меньшей мере:

· 11 баллистических ракет Искандер-М и северокорейских KN-23,

· 37 крылатых ракет Х-101,

· 6 ракет Искандер-К,

· 12 "Калибров",

· 4 авиационные управляемые ракеты,

· и более 140 ударных дронов, в том числе Shahed-136.

Больше всего пострадал Святошинский район Киева — там ракеты попали в жилую застройку, повлекшие за собой масштабные разрушения. Под завалами до сих пор ищут пропавших без вести.

Такие действия свидетельствуют о том, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий, а наоборот — целенаправленно усиливает террор против мирного населения Украины.

Как уже писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда убежден, что только Соединенные Штаты способны сдержать агрессивные амбиции Кремля. В интервью Euronews он отметил, что именно американское лидерство, в том числе возможная инициатива Дональда Трампа, может положить конец войне в Украине.