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Ужасный конец вместо ужаса без конца: что для Украины означает победа Трампа

После прихода Трампа в Белый дом Украину будут принуждать к миру на условиях, которые для многих будут казаться неприемлемыми

сегодня, 11:17
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Ткачик Олеся

Демократы на выборах в США потерпели сокрушительное поражение по всем направлениям: и Белый Дом, и Сенат, и Конгресс почти гарантированно будут республиканскими, отметил политический эксперт Александр Кочетков.

Ужасный конец вместо ужаса без конца: что для Украины означает победа Трампа

Дональд Трамп

По его словам, на первый год своего президентства Дональд Трамп смотрится как большой фактор неопределенности.

Кочетков предположил, что Трамп попытается действовать энергично и по собственному усмотрению по отношению и к российско-украинской войне, и к ситуации на Ближнем Востоке, и Китаю с БРИКС. И какие последствия это вызовет — спрогнозировать пока невозможно, добавил эксперт.

"Для Украины приход Трампа, скорее всего, означает ужасный конец вместо ужаса без конца. Ужасен в том смысле, что условия прекращения боевых действий, какие нам попытаются навязать, могут быть жесткими и такими, которые значительная часть украинского общества не воспримет", — отметил Кочетков.

Эксперт посоветовал теперь следить, скажет ли президент Трамп что-нибудь об Украине в обращении к своим избирателям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным Трамп одерживает победу на выборах в США. Его уже даже начали приветствовать по этому поводу.

Также "Комментарии" рассказывали , что после победы Трампа кремлевский диктатор Путин на переговорах будет выставлять несколько ключевых требований. Среди них, например, уменьшение армии, буферная зона и уничтожение ракетных войск как таковых. Но это второстепенные требования, ведь его базовая потребность – снятие санкций. И можно с большой долей вероятности говорить, что определенные санкции могут быть сняты. Исходя из этого у нас может появиться возможность для торга. Главное выбрать правильную стратегию, считают эксперты.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fQo5ebtaJMqnhvRxDrYREABop176T6bF94cxo87fDjq1gBBYXzcLe7GNh8CPi5HLl&id=100007508473639
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