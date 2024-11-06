Ужасный конец вместо ужаса без конца: что для Украины означает победа Трампа

Демократы на выборах в США потерпели сокрушительное поражение по всем направлениям: и Белый Дом, и Сенат, и Конгресс почти гарантированно будут республиканскими, отметил политический эксперт Александр Кочетков.

Дональд Трамп

По его словам, на первый год своего президентства Дональд Трамп смотрится как большой фактор неопределенности.

Кочетков предположил, что Трамп попытается действовать энергично и по собственному усмотрению по отношению и к российско-украинской войне, и к ситуации на Ближнем Востоке, и Китаю с БРИКС. И какие последствия это вызовет — спрогнозировать пока невозможно, добавил эксперт.

"Для Украины приход Трампа, скорее всего, означает ужасный конец вместо ужаса без конца. Ужасен в том смысле, что условия прекращения боевых действий, какие нам попытаются навязать, могут быть жесткими и такими, которые значительная часть украинского общества не воспримет", — отметил Кочетков.

Эксперт посоветовал теперь следить, скажет ли президент Трамп что-нибудь об Украине в обращении к своим избирателям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным Трамп одерживает победу на выборах в США. Его уже даже начали приветствовать по этому поводу.

Также "Комментарии" рассказывали , что после победы Трампа кремлевский диктатор Путин на переговорах будет выставлять несколько ключевых требований. Среди них, например, уменьшение армии, буферная зона и уничтожение ракетных войск как таковых. Но это второстепенные требования, ведь его базовая потребность – снятие санкций. И можно с большой долей вероятности говорить, что определенные санкции могут быть сняты. Исходя из этого у нас может появиться возможность для торга. Главное выбрать правильную стратегию, считают эксперты.



