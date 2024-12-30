Ужасные разрушения: в соцсетях показали, как выглядит курортная Затока после российских атак

В поселке Затока Одесской области регулярные обстрелы российскими ракетами и дронами привели к серьезным разрушениям. В соцсетях 30 декабря появились уникальные кадры, снятые, как утверждается, зимой 2024 года. Видео показывает, насколько курортный поселок пострадал от российских атак.

Побережье Затоки в декабре 2024 года выглядит ужасно после многих месяцев российских ударов. Фото: из открытых источников

Видео снято в районе железнодорожной станции Солнечная в Затоке. Панорама улицы недалеко от побережья Черного моря длится больше минуты, и в кадр попадают только разрушенные дома.

Россияне регулярно обстреливают Одесскую область, в том числе Затоку. Еще весной 2022 года начались ракетные удары по железнодорожному мосту в Затоке, который соединяет Одессу с юго-западной частью области. После серии ударов оккупантам удалось вывести мост из строя и усложнить транспортное сообщение с регионом.

Энергосистема региона уязвима, и после российских атак по энергетике в Одесской области могут оставаться без света десятки и сотни тысяч человек. Кроме того, россияне атакуют объекты портовой инфраструктуры. А также гражданской инфраструктуры, где им мерещатся локации расположения ВСУ. Также оккупанты бьют по предполагаемым стартовым позициям украинской ПВО и ракетных войск (в частности, ракет "Нептун").

Чаще всего Одесскую область РФ атакует ударными дронами и, в силу географии, баллистикой из временно оккупированного Крыма. Российскую баллистику силы обороны Украины практически не сбивают (разве что в Киеве). Однако спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что 18 июля силы обороны Украины сбили баллистическую ракету "Искандер", которую российские оккупанты выпустили из Крыма по Одесской области, назвав это "знаковым событием". После этого ПВО Украины еще несколько раз сбивала в регионе баллистику РФ, и не всегда удачно: одна из сбитых ракет убила людей в Одессе 18 ноября.







