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Ужасные последствия обстрела Запорожья: есть погибшие (ВИДЕО)

Враг сбросил на Запорожье КАБы

6 декабря 2024, 19:45
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска нанесли удар по Запорожью – в городе раздавались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВ Ивана Федорова.

Ужасные последствия обстрела Запорожья: есть погибшие (ВИДЕО)

Запорожская ОВА

Он сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область 2 человека получили ранения, пылает СТО.

В некоторых общинах в результате обстрела возникли проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают”, — сказал он после удара.

Затем сообщил, что три жизни оборвала атака россиян на Запорожье. Предварительно четверо ранены, среди них двое детей.

“На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых”, — отметил он.

Впоследствии количество погибших увеличилось до 7 человек. Федоров выразил соболезнования родным и близким погибших.

В результате обстрела дети получили осколочные ранения и травмы головы. Продолжается ликвидация последствий.

В Воздушных силах ВС Украины предупреждали, что оккупанты сбросили КАБы на Запорожье. 

По состоянию на 19.26 известно о девяти погибших и шестеро раненых. "Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет", — уточнили в ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предупредил: Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что нужно”. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по Кривому Рогу. “По предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем”, – отметил он.

По данным мониторинговых пабликов, враг применил баллистическую ракету из Крыма. Узнать последствия вражеской атаки на Кривой Рог можно по ссылке.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/13993
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