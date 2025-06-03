Ужасные кадры из Чернигова: враг атаковал жилые дома

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Чернигове произошло несколько пожаров. Пострадали люди, повреждены жилые, производственные здания и автомобили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Иллюстративное фото

В жилом секторе сгорели дом, хозяйственная постройка, гараж и три авто. Один человек травмирован, повреждены еще четыре автомобиля и около восьми зданий. Пожар ликвидирован.

Еще один пожар возник возле жилого дома: сгорели авто, обломками травмированы три человека, повреждены пять автомобилей, магазин и остекление многоэтажного дома.

Также зафиксировано возгорание на территории одного из местных предприятий.

На месте работали психологи ГСЧС. Помощь оказали 20 человек, среди них — 8 детей.

Также по данным национальной полиции, разрушен частный жилой дом, повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилищном секторе, автомобилей. Враг также попал в промышленное предприятие.

Сейчас известно о четырех раненых местных жителях, они госпитализированы. Информация о потерпевших уточняется.

На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и медики. Развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью в Одессе раздавались мощные взрывы из-за очередной атаки вражеских ударных БПЛА. В результате ударов повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили.

По данным ГСЧС Одесщины, четыре человека травмированы в результате атаки. Вспыхнули пожары, из которых самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания.