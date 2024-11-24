Ужасные цифры: в ВР сказали, сколько украинцев уехали жить в оккупацию

Около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Украины вернулись на временно оккупированные территории, причем 70 тысяч из них — в Мариуполь. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко в интервью Укринформу.

Украинские беженцы

По словам нардепа, война заставила около 200 тысяч мариупольцев покинуть свой город, но каждый третий из них вернулся в условный "дом", который сейчас находится под оккупацией.

"По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. На мой взгляд, это ужасные цифры", — заявил Ткаченко.

Как подчеркнул нардеп, основной причиной возвращения является невозможность начать новую жизнь на подконтрольных Украине территориях.

Ткаченко выделил ряд факторов, в том числе недостаток должной поддержки от государства: недостаточно жилья, социальной помощи, компенсаций. Кроме того, ВПЛ испытывают трудности с трудоустройством – отдельные работодатели демонстрируют скептическое отношение к переселенцам. Также они претендуют на низкооплачиваемые вакансии, зарплата которых часто не превышает 8-12 тысяч гривен. Еще одним препятствием для того, чтобы "осесть" на свободных территориях является высокая стоимость аренды жилья: в относительно безопасных регионах цены стартуют от 10 тысяч гривен.

Кроме того, нардеп обратил внимание на сложности с выплатами ВПЛ: потеря помощи при трудоустройстве и мизерные компенсации на аренду жилья (2 тысячи гривен в месяц для взрослого и 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц возвращаются на временно оккупированные территории не по собственной воле, а из-за невозможности обустроить жизнь на подконтрольной Украине территории. И таких – 99%.





