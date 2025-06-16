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Ужасное фото украинского защитника облетело сеть: что с ним сделали оккупанты в плену

Здорового и красивого мужчину едва можно узнать после трех лет плена

сегодня, 14:24
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Недилько Ксения

В сети появилось фото украинского защитника, пережившего три года российского плена. Оккупанты морили его голодом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Елену Золотареву, распространившую фото.

Ужасное фото украинского защитника облетело сеть: что с ним сделали оккупанты в плену

Украинский защитник после трех лет плена. Фото: Facebook/Олена Золотарьова

Известно, что оккупанты держат наших военнопленных в нечеловеческих условиях, пытают, не дают пищи и воды, стараются всячески унизить, не оказывают медицинскую помощь.

Так, в последние обмены военнопленными домой вернулись защитники тяжелораненые и тяжелобольные. На фото и видео можно увидеть, насколько здоровые мужчины превратились в скелеты, обтянутые кожей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ужасное фото еще одного пленника опубликовали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на международное медиа Clash Report. На фото – многочисленные шрамы, следы ожогов и отчеканенная надпись "СЛАВА РОССИИ".

"Это не просто увечье. Это целенаправленное издевательство, имеющее признаки военного преступления. Это очередное доказательство того, с чем на самом деле имеет дело Украина. И почему преступления России не должны остаться безнаказанными", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Также портал "Комментарии" писал, что сегодня завершился этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим. Таким образом Украина получила 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.



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