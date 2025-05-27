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Ужасная правда о пленении в РФ: на Западе назвали шокирующие потери Украины

Часто смерть была вызвана пытками, халатностью и отсутствием медицинской помощи.

сегодня, 11:35 comments2591
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Клименко Елена

Более 200 украинских военных погибли в российском плену, многие из них – в результате жестоких пыток, сообщает Associated Press.

Ужасная правда о пленении в РФ: на Западе назвали шокирующие потери Украины

Фото: из открытых источников

Из более чем 5 тысяч военнопленных украинцев, которых Россия вернула с начала масштабной войны, по меньшей мере 206 умерли во время содержания в плену.

Журналисты ссылаются на официальные данные украинских органов власти и результаты судебно-медицинских экспертиз. По информации прокуратуры, еще 245 военных были убиты российскими солдатами сразу после захвата в плен.

Associated Press провело интервью с родными 21 погибшего военнопленного. Установленные причины смерти включают сердечную недостаточность, туберкулез, пневмонию, асфиксию, инфекции и тупые травмы головы. В одном из случаев подтверждена пытка электрическим током и избиение перед смертью. Судебно-медицинские вскрытия также обнаружили гангрену и нелеченые инфекции, а у некоторых тел отсутствовали внутренние органы, что может свидетельствовать о попытке скрыть истинные причины смерти. ООН, правозащитные организации и украинские судмедэксперты отмечают систематическое насилие в российских тюрьмах, вероятной причиной многочисленных смертей. При этом эксперты отмечают, что при надлежащих условиях большинство этих солдат могли бы выжить.

Во время полномасштабной войны Россия систематически нарушает международное гуманитарное право, совершая многочисленные военные преступления.

По информации СМИ, перехваченные радиопереговоры и видеозаписи из дронов, сделанные в Запорожской области в ноябре прошлого года, демонстрируют шестерых военных, лежащих лицом вниз, при этом по меньшей мере двое из них получают выстрелы на близком расстоянии, а одного уводят.

Портал "Комментарии" писал, что в рамках продолжавшегося в течение трех суток масштабного обмена пленными между Украиной и Россией ни один военнослужащий 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" не был возвращен домой Об этом сообщил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис.



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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-pows-torture-autopsies-0615fd4fd7a2c5ce5b395e45f9bc372e
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