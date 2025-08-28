Ужасная ночь в Киеве: в Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях вражеской атаки

Россия нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 11.44 было известно о 14 погибших в столице.

Обстрел. Иллюстративное фото

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночная комбинированная атака РФ была одной из самых больших. Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, было 629 средств воздушного нападения, из них и аэробалистические ракеты "Кинжал", и ракеты воздушного базирования Х-101 и баллистика, это то, что достает до Киева в очень короткие сроки. Но, по его словам, на этот раз враг выпустил больше ракет. Россия чаще применяет дроны с реактивными двигателями. Скоростные БПЛА, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях, отметил Игнат.

"Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать…", — сказал он.

По словам Игнатия, даже так называемые дроны имитаторы враг уже оснащает боевой частью — "это тоже опасно и несет смерть".

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ рассказал, что для отражения массированной атаки применяли все средства, доступные для перехвата воздушных целей.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 августа (с 19.30 27 августа) враг применил:

- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ Крыма;

- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – рф.;

- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – рф.;

– 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – рф.

Напомним: портал "Комментарии" писал о положительных тенденциях на фронте.



