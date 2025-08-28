logo

Ужасная ночь в Киеве: в Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях вражеской атаки

Россия чаще применяет дроны с реактивными двигателями: Игнат

28 августа 2025, 12:51
Россия нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 11.44 было известно о 14 погибших в столице.

Ужасная ночь в Киеве: в Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях вражеской атаки

Обстрел. Иллюстративное фото

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночная комбинированная атака РФ была одной из самых больших. Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, было 629 средств воздушного нападения, из них и аэробалистические ракеты "Кинжал", и ракеты воздушного базирования Х-101 и баллистика, это то, что достает до Киева в очень короткие сроки. Но, по его словам, на этот раз враг выпустил больше ракет. Россия чаще применяет дроны с реактивными двигателями. Скоростные БПЛА, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях, отметил Игнат.

"Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать…", — сказал он.

По словам Игнатия, даже так называемые дроны имитаторы враг уже оснащает боевой частью — "это тоже опасно и несет смерть".

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ рассказал, что для отражения массированной атаки применяли все средства, доступные для перехвата воздушных целей.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 августа (с 19.30 27 августа) враг применил:

- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ Крыма;

- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – рф.;

- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – рф.;

– 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – рф.

Напомним: портал "Комментарии" писал о положительных тенденциях на фронте.




