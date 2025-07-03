Ужас в Полтаве "Шахеды" попали в здание ТЦК, город охватил черный дым, есть жертвы (ОБНОВЛЕНО)

Утром 3 июля в Полтаве была слышна серия взрывов, что вызвало беспокойство среди жителей областного центра. Воздушные силы ВСУ официально предупредили о массированной атаке вражеских ударных беспилотников на город. По информации, поступившей от Воздушных сил в Telegram, а также от председателя Полтавской ОВ Владимира Когута, удары дронов осуществлялись с северного и западного направлений.

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Когут в своем обращении подчеркнул, что в Полтавской общине слышались звуки взрывов, однако точная информация о повреждениях еще уточняется. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

В воздушных силах Украины подтвердили, что массированная атака дронов продолжается, поэтому каждый должен оставаться в безопасных местах. Эту информацию также подтвердила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, которая рассказала, что город подвергся интенсивному нападению российских беспилотников. По ее словам, все соответствующие службы уже задействованы в работе, созданы оперативные штабы, координирующие реагирование на ситуацию.

По данным местных источников, основной целью врага стало здание территориального центра комплектования (ТЦК), повлекшее за собой густой черный дым над городом. Это уже вторая подобная атака на ТЦК за последнюю неделю. Аналогичный удар в прошлый раз был нанесен по зданию ведомства в Кривом Роге.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили о ракетном ударе РФ по Полтаве. В результате одного из попаданий вспыхнул пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Еще одно попадание привело к возгоранию на территории частного жилого дома неподалеку от Полтавского областного ТЦК и СП. К сожалению, среди пострадавших погибли и ранены, в том числе среди гражданского населения. На месте происшествия работают спасательные службы. Подробная информация о жертвах уточняется и будет сообщена дополнительно.



Как уже писал портал "Комментарии", в Днепропетровской области идет эвакуация жителей из примерно 20 сел, расположенных близко к линии фронта. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью 24 каналу.