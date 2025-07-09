Сегодня днем враг нанес авиаудар по Константиновке Донецкой области. Поврежден 21 частный дом и инфраструктурный объект. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ужас в Константиновке: россияне ударили из авиации по людям

Разрушено одноэтажное административное здание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела достали спасатели.

При разборе завалов было изъято более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.

В общей сложности погибли три человека, еще один человек получил ранения.

ГСЧС также ликвидировала пожары в четырех домах на площади 270 м2.

Работы завершены.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Константиновка расположена непосредственно на пути летнего наступления России в Донецкой области на востоке Украины, в результате которого московские войска совершили одни из самых больших ежемесячных территориальных достижений с 2022 года. Россия сейчас контролирует более двух третей Донбасса. Но чтобы захватить остальной регион, она должна взять под контроль городские центры Украины, которые жизненно важны для логистики ее армии.

Это делает Константиновку главной целью. По данным издания The New York Times, город является южными воротами к цепи городов, образующих последний крупный оборонный пояс Украины в Донецкой области. Если город упадет, почти все города дальше севернее окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее давно желаемой цели – захвату всей Донецкой области.

"Российские войска создали карман глубиной 16 километров вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружая их с востока, юга и запада. Практически каждое движение в этом кармане круглосуточно находится под прицелом российских беспилотников. Войска часто остаются в затруднительном положении неделями без ротации и возможности эвакуации раненых", – отмечают в издании.