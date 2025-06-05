Ужас в Херсоне: в ОВА показали, как выглядит сейчас центр города (ВИДЕО)

Оккупанты сегодня утром атаковали центр Херсона. На протяжении всего пятнадцати минут по этому месту прилетели четыре российских КАБа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, опубликовавшего видео последствий вражеских ударов.

Разрушенное здание ОГА в Херсоне. Скриншот из видео

Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и разрублены фасады.

На месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидация последствий атаки.

"На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей. Кроме этого, благодаря спасателям удалось вызволить из заблокированного подвального помещения четырех человек. Медпомощь им не понадобилась", – сообщил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские паблики пишут о том, что сегодня ночью кафиры били только по военным целям, в частности в Харькове и Прилуках Черниговской области.

На самом деле ночью враг атаковал ударными дронами дома в жилой застройке Прилук, сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Предварительно вражеская атака унесла жизни пятерых человек – из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Еще шестеро раненых госпитализировали в местные больницы.

Также под террористическими ударами россиян оказались объекты гражданской инфраструктуры Киевского и Слободского районов Харькова – повреждены многоэтажные жилые дома и АЗС. В результате атаки пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки.