Увеличились ли шансы закончить войну в 2025 году: ответ Зеленского

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Кравцев Сергей
Украина имеет возможность завершить полномасштабную войну в текущем году. Также завершения конфликта желает и 47-й президент США Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом во время интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отметим, в ходе этого же интервью украинский лидер заявил, что в вопросе армии, Европа без украинских воинов не способна противостоять России, поскольку армия врага больше, чем у стран-членов Европейского союза (ЕС).
Президент отметил, что страна-оккупант имеет больше оружия и наглости. Европейцы, в свою очередь, являются более цивилизованными и не привыкли к этому тогда, когда Россия имеет опыт, что прекрасно понимает диктатор Владимир Путин. Также глава украинского государства высказался о гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский добавил, что ЕС необходимо быть более прагматичным и в 2-3 раза нарастить для себя производство вооружения. Это важно, чтобы Россия понимала, что Европа вооружена и способна защищаться. Именно таким образом нужно Путину "бить по рукам".
Читайте также на портале "Комментарии" — в конце прошлого года французские спецназовцы провели сверхсекретные учения, в ходе которых отработали возможное участие в войне на стороне Украины. Об этом пишет "Intelligence Online", со ссылкой на собственные источники среди французских военнослужащих.
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