Увеличились ли шансы закончить войну в 2025 году: ответ Зеленского

Украина имеет возможность завершить полномасштабную войну в текущем году. Также завершения конфликта желает и 47-й президент США Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом во время интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Да, есть (возможность завершить войну в 2025-м, — ред.). Трамп хочет закончить войну. Это его месседжи, они публичные и непубличные. Он способен давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. И боится объединенной Европы", — заявил президент.

Отметим, в ходе этого же интервью украинский лидер заявил, что в вопросе армии, Европа без украинских воинов не способна противостоять России, поскольку армия врага больше, чем у стран-членов Европейского союза (ЕС).

Президент отметил, что страна-оккупант имеет больше оружия и наглости. Европейцы, в свою очередь, являются более цивилизованными и не привыкли к этому тогда, когда Россия имеет опыт, что прекрасно понимает диктатор Владимир Путин. Также глава украинского государства высказался о гарантиях безопасности для Украины.

"Когда вы говорите, можем ли в этом году остановить – мы должны сделать все. Сегодня у нас есть Америка – сильный партнер, есть ЕС, который стал крепче", — пояснил президент.

Зеленский добавил, что ЕС необходимо быть более прагматичным и в 2-3 раза нарастить для себя производство вооружения. Это важно, чтобы Россия понимала, что Европа вооружена и способна защищаться. Именно таким образом нужно Путину "бить по рукам".

Читайте также на портале "Комментарии" — в конце прошлого года французские спецназовцы провели сверхсекретные учения, в ходе которых отработали возможное участие в войне на стороне Украины. Об этом пишет "Intelligence Online", со ссылкой на собственные источники среди французских военнослужащих.



