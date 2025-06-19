Увеличение количества людей для сбивания «шахедов» не изменит ситуацию – военный

Россия очень быстро модернизирует ударные БПЛА, которыми обстреливает Украину, поэтому просто увеличение мобильных огневых групп по областям неэффективно. Такое мнение высказал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, опубликовав обращение от майора Запорожского ПВО.

Украине срочно нужны новые технологии для борьбы с «Шахедами»

Минувшей ночью Запорожье атаковал рой из 13 "шахедов", а днем ранее 175 "шахедов" атаковали столицу Украины – город Киев. Военный отмечает, что со сбитием российских ударных БПЛА возникла серьезная проблема: если мы не можем защитить от "шахедов" даже столицу, то что говорить о регионах.

"В течение 4-х лет наши мобильно-огневые группы выполняли титаническую работу – сбивали "шахеды" пулеметами и зенитками, глушили РЭБом, рисковали, часто работали без сна и отдыха. И это работало. Запорожская ОВА сделала все возможное – оснастили антишахедные группы джипами, турелями, планшетами, лазерными указками и другим оборудованием. Построили мощную общегородскую систему РЭБ. Но, как это часто бывает в войне, военно-технический прогресс не стоит на месте, у противника появились более эффективные решения", – отмечает майор в своем обращении.

Уже сейчас из источников антишахедных подразделений поступает тревожная информация — старые методы больше не действуют. Новые "шахеды" работают на других частотах, летят повыше и уже не становятся легкой целью для пулеметного огня. МОГ теряют эффективность.

"Решение от правительства о создании "Народных антишахедных дружин" и инициативе некоторых депутатов Запорожского горсовета о принятии программы "Воздушная армия Запорожья 2025" уже не актуальны. Военные из антишахедных подразделений говорят: увеличение количества пулеметов – это популизм, потому что это уже не работает. Нам срочно требуются новые технологии борьбы с шахедами. Если мы не сделаем это сейчас – "шахедный" террор станет обыденностью", – подчеркивают военные.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне ударили по Украине "Шахедом" с камерой и модулем искусственного интеллекта.