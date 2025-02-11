"Уставший военный" может стать пропагандой: что не так с "призывами" в Украине

Россия продолжает проводить не только военную, но и информационную агрессию против Украины, пытаясь расшатать ситуацию внутри страны. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, как пропаганда РФ мимикруирует под украинских экспертов и продвигает дезинформацию

Фото портал "Комментарии"

В Центре объяснили, что каждый день в социальных сетях широко тиражируются видеоролики, где тысячи "народных экспертов" манипулируют фактами и фейками, повторяя российскую пропаганду.

Типажи людей, тиражирующих прокремлевскую риторику, по данным Центра, следующие:

"простой молодой парень", "спортсмен", "деревенский дядя";

"крутой предприниматель", "уставший военный", "искренний патриот", "блондинка, задающая дурацкие вопросы";

"опытная журналистка", "стервозная брюнетка", "лысый дядя, знающий жизнь".

Все эти "эксперты" продвигают антимобилизационные тезисы и называют мобилизацию "геноцидом в центре Европы", Украину — "концлагерем", украинцев — "крепостными", власть — "геноцидниками".

"Конечная цель этих манипуляторов — массово распространять негатив среди украинцев, недоверие к власти и мобилизации, навязывать свои выводы и трактовки, которые являются классическими методами российской пропаганды", — подчеркнули в Центре.

Напомним, что в Кремле, как писал портал "Комментарии", создают иллюзию успехов на оккупированной территории. Российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле руководителя оккупационной администрации в Донецкой области Дениса Пушилина. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что гауляйтер отчитался о многочисленных "успехах", которые существенно расходятся с реальностью на ВОТ.