"Уставший военный" может стать пропагандой: что не так с "призывами" в Украине

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Кречмаровская Наталия
Россия продолжает проводить не только военную, но и информационную агрессию против Украины, пытаясь расшатать ситуацию внутри страны. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, как пропаганда РФ мимикруирует под украинских экспертов и продвигает дезинформацию
Фото портал "Комментарии"
В Центре объяснили, что каждый день в социальных сетях широко тиражируются видеоролики, где тысячи "народных экспертов" манипулируют фактами и фейками, повторяя российскую пропаганду.
Типажи людей, тиражирующих прокремлевскую риторику, по данным Центра, следующие:
"простой молодой парень", "спортсмен", "деревенский дядя";
"крутой предприниматель", "уставший военный", "искренний патриот", "блондинка, задающая дурацкие вопросы";
"опытная журналистка", "стервозная брюнетка", "лысый дядя, знающий жизнь".
Все эти "эксперты" продвигают антимобилизационные тезисы и называют мобилизацию "геноцидом в центре Европы", Украину — "концлагерем", украинцев — "крепостными", власть — "геноцидниками".
Напомним, что в Кремле, как писал портал "Комментарии", создают иллюзию успехов на оккупированной территории. Российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле руководителя оккупационной администрации в Донецкой области Дениса Пушилина. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что гауляйтер отчитался о многочисленных "успехах", которые существенно расходятся с реальностью на ВОТ.
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