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Усталость от войны сказывается: сколько украинцев готовы уступить территории ради мира

Президент Владимир Зеленский вынужден рассматривать возможность временных территориальных уступок как вариант завершения боевых действий.

сегодня, 14:40
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Клименко Елена

Украина оказалась в ситуации, когда возможность полного освобождения оккупированных территорий от российских войск практически невозможна. Если бы такой вариант был выполнимым, он потребовал бы гораздо большей помощи от США и Европы еще на начальных этапах конфликта. Об этом сообщает издание Telegraph.

Усталость от войны сказывается: сколько украинцев готовы уступить территории ради мира

Война в Украине. Фото: УНИАН

Отмечается, что единственным реалистичным путем избежать затяжной войны могло быть прямое вмешательство западных стран, в частности, развертывание американских и европейских войск на территории Украины. Однако этот вариант даже не оговаривается.

В условиях, когда российские силы постепенно, но постоянно приобретают новые позиции, президент Владимир Зеленский вынужден рассматривать возможность временных территориальных уступок как вариант для завершения боевых действий.

Издание отмечает, что настроения среди украинцев меняются. Последние опросы показывают, что около 50% граждан готовы согласиться на уступки для прекращения войны.

Также Служба оборонной разведки Дании (DDIS) оценила, что Россия может быть готова к началу полномасштабной войны с НАТО в течение следующих пяти лет. Это соответствует выводам Института изучения войны (ISW), указывающим на усилия России по подготовке своей армии и общества к потенциальному конфликту с НАТО в средне- и долгосрочной перспективе.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп не назвал Украину равноправным участником переговоров по миру. Такой намек глава Белого дома сделал во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Отвечая на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, Трамп сказал, что это интересный вопрос.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/opinion/2025/02/13/ukraine-fought-hard-but-there-is-now-no-chance-of-victory/
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