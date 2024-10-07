Успешное контрнаступление и освобождение пленных: где есть успехи в украинских бойцов

В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешное наступление – вернули оккупированные территории и пленных украинских защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Третьей штурмовой в Telegram-канале. В бригаде рассказали, что бойцы атаковали оккупантов и ликвидировали ДРГ. В результате боев военные не только отразили у врага территории, но и освободили пленных.



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"Это военнослужащие приданых сил, и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. В настоящее время они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Бойцы Третьей штурмовой отвергли врага и стабилизировали положение сил бригады на занимаемом участке фронта.

Заместитель командира бригады Максим Жорин подтвердил проведение успешных наступательных действий в районе своей ответственности в Харьковской области.

“А еще – отбили украинских пленных защитников из смежных подразделений. Что особенно важно на фоне того, как враг ведет себя с нашими военнопленными", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на введенные санкции, россия продолжает получать западные высокотехнологичные компоненты, используемые для разработки и настройки средств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ).

В 2023 году через китайских посредников россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму 38 млн. долларов США от американской, немецкой и швейцарской компаний. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.

