Успехи РФ ужасают: в 2024 году оккупированные территории увеличились в разы

Оккупационные войска стремительно продвигаются на территории Украины, забирая под свой контроль новые населенные пункты. За два месяца 2024 года, август и сентябрь, войска РФ оккупировали в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные War Infographics.



Фото портал "Комментарии"

В анализе говорится, что в первом полугодии текущего года России удавалось захватить по 200 кв. км в месяц, в августе уже 351 кв. км, в сентябре – 468 кв. км.





Главными причинами быстрого продвижения российских военных называют дефицит оружия (западные партнеры не успевают по потребностям Украины и своим обещаниям) и изменение в российской тактике.

Напомним, что российские войска не прекращают штурмовать позиции украинских защитников, пытаясь прорвать оборону. К примеру, 12 октября произошло почти 94 боевых столкновения. На каком направлении было больше всего боевых действий, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России продолжают "заманивать" население на войну. В РФ пропагандируют войну против Украины – культивируют военные действия среди молодежи. В российских медиа сообщают, что только в 2024 году в российских детских садах провели более 200 тысяч военно-патриотических мероприятий. Для детей провели мастер-классы по плетению маскировочных сеток и написанию писем солдатам на фронт.

Такие шаги свидетельствуют о стратегии Москвы, направленной на формирование у детей готовности к военной службе. Таким образом, Кремль пытается обеспечить непрерывное пополнение армии.



