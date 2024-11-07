Успехи РФ могут сыграть на руку Украине: неожиданный прогноз

Пока нельзя с точностью сказать, как победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повлияет на войну в Украине. Однако последние достижения России на фронте могли способствовать чрезмерной уверенности окупантов в своих силах. Это, вероятно, вызовет раздражение у Трампа, неоднократно заявлявшего о намерении быстро завершить все войны, отметил в эфире 24 канала политолог и эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов.

Победа Украины

Эксперт отметил, что по итогам выборов Трамп будет иметь большинство как в Сенате США, так и в Палате представителей, что предоставит ему почти абсолютную власть.

Несвитайлов подчеркнул, что Трамп стремится принимать быстрые решения, и есть предположение, что он может как можно скорее обратиться к диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить пути разрешения конфликта в Украине.

По мнению эксперта, сейчас Россия находится в сильной позиции, и это, как ни странно, может оказаться в интересах Украины. Россияне имеют успехи на фронте, а Путин смог активизировать себя на международной арене, в частности, во время поездки в Монголию и на саммите БРИКС. Такие события могли придать Кремлю чрезмерную уверенность.

Однако, отмечает политолог, это может привести к стратегическим ошибкам. Путин может решить давить на Трампа, считая себя непобедимым, что, вероятно, сыграет "злую шутку" с Россией. Неизвестно, как новый президент США ответит на это давление.

Максим Несвитайлов также отметил, что Украина во время предвыборной кампании Трампа заняла мудрую позицию. Выражая положительные отзывы о будущем президенте и готовности сотрудничать с ним для достижения мира на украинских землях, наша страна пытается получить поддержку для победы в войне.

Политолог добавил, что Украина имеет определенное "окно возможностей", хотя приведет ли это к абсолютному успеху, пока неизвестно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может "купить" Трампа.



