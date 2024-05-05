Российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута оккупанты смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза.

ВСУ имеют шанс начать новое контрнаступление. Фото из открытых источников

"Путин чувствует, что он не может остановиться сейчас, иначе это может стать его концом, даже физическим. Однако российскому наступлению не хватает успеха. По сути, прогресс у них минимальный. Хотя они и продвигаются, но очень медленными темпами. Им понадобился почти год, чтобы продвинуться всего на 16 км за Бахмут. Их неспособность начать успешное наступление без дополнительной мобилизации составляет значительную проблему", — сказал Мэтью Брайза.

По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.

"В таком случае, есть вероятность, что в 2025 году произойдет украинское наступление. В конце концов, если Украине удастся атаковать Крымский мост и отрезать пути сообщения России с Крымом, это полностью изменит подход Путина", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Продолжаются активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".