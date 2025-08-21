Рубрики
Украинские военные продолжают удерживать оборону на самых сложных участках фронта, в частности, на Покровском направлении и в районе Добропольского выступления. Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии с честью выполняют боевые задания.
Успех ВСУ на Покровском направлении
В результате ударно-изыскательских действий нашим воинам удалось зачистить шесть населенных пунктов и ликвидировать сотни российских оккупантов. Это стало примером слаженной работы пехоты, артиллерии, вновь созданных корпусов и бригад, недавно получивших свои участки ответственности.
Во время выезда на позиции командования заслушали доклады командиров по оперативной обстановке, обозначили главные проблемы и потребности подразделений. Было отдано распоряжение по усилению устойчивости обороны и оперативному реагированию на изменения в тактике врага. При этом ключевой задачей остается максимально сохранять жизнь украинских воинов.
Военное руководство отметило результативность работы новых корпусов в оперативной зоне ОТУ "Донецк", уже показывающих эффективность в бою.
Украинских защитников поблагодарили за отвагу и самопожертвование в обороне Донбасса. Несмотря на тяжелые условия, подчеркивается, что ВСУ способны выстоять и сохранить страну.