Украинские военные продолжают удерживать оборону на самых сложных участках фронта, в частности, на Покровском направлении и в районе Добропольского выступления. Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии с честью выполняют боевые задания.

Успех ВСУ на Покровском направлении

В результате ударно-изыскательских действий нашим воинам удалось зачистить шесть населенных пунктов и ликвидировать сотни российских оккупантов. Это стало примером слаженной работы пехоты, артиллерии, вновь созданных корпусов и бригад, недавно получивших свои участки ответственности.

Во время выезда на позиции командования заслушали доклады командиров по оперативной обстановке, обозначили главные проблемы и потребности подразделений. Было отдано распоряжение по усилению устойчивости обороны и оперативному реагированию на изменения в тактике врага. При этом ключевой задачей остается максимально сохранять жизнь украинских воинов.

Военное руководство отметило результативность работы новых корпусов в оперативной зоне ОТУ "Донецк", уже показывающих эффективность в бою.

Украинских защитников поблагодарили за отвагу и самопожертвование в обороне Донбасса. Несмотря на тяжелые условия, подчеркивается, что ВСУ способны выстоять и сохранить страну.

