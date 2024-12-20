Теперь бюджетники так называемой "ДНР" будут оплачивать иностранных наемников своей зарплатой, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Денис Пушилин

По его словам, на днях коллаборант Денис Пушилин издал распоряжение по перераспределению 10 процентов фонда оплаты труда учителей, медиков и всех других бюджетников для формирования специального фонда по оплате иностранных наемников.

"Перераспределение средств из бюджетов государственных органов и учреждений бюджетной сферы с целью формирования фонда для первоочередного начисления денежного довольствия иностранным гражданам (иностранным добровольцам), выполняющим задачу в пользу "Донецкой Народной Республики", указано в распоряжении.

По словам Андрющенко, речь идет о так называемой "десятине". Он добавил, что теперь заявление о том, что "грошей нет, но вы держитесь", заиграло новыми красками.

"В этом моменте самое время спросить в частности у мариупольской мразоты, что с хлебалом? Как им нравится оплачивать северокорейцев, непальцев, африканцев из своего кармана", — отметил Пушилин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что террористическая Россия привлекает к войне в Украине иностранных наемников. Среди них, в частности, и военные из КНДР, которые сейчас принимают участие в боях в Курской области. При этом эксперты говорят, что не стоит недооценивать физическую подготовку северокорейских военных и способность адаптироваться к боевым действиям. По их словам, физически обучение их достаточно на высоком уровне. А опыт со временем они приобретут. Поэтому вызов очень серьезный и Силы обороны должны к этому готовиться.



